Глава областной столицы Елена Лапушкина отклонила несколько заявок по поправкам в Правила застройки и землепользования. Большинство из них касались индивидуального жилого строительства. Также до публичных слушаний не допустили заявку Самарской сетевой компании на участок почти в 25 тысяч кв.м на улице Неверова, 39 для использования под коммунальное обслуживание, и заявку OOO «Силк Вэй» на земельный участок на ул. Демократической площадью 855 кв.м под объекты придорожного сервиса. Особый интерес вызвала завка от некоего гражданина Чугунова Н.А, который просил выделить ему землю под многоэтажное жилое строительство в Железнодорожном районе Самары. Примечательно, что указанный участок площадью 816 кв. м находится на берегу реки Самары на улице Набережной.Эта и другие заявки были отклонены постановлением главы города Елены Лапушкиной. Основанием стало их несоответствие Генеральному плану Самары.