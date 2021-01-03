В Самарской области за прошедшие сутки выявили еще 301 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Всего в регионе с начала пандемии опасной инфекцией заразились 32 305 человек. Из них вылечились 29 811 заболевших, в том числе, 232 – за прошедшие сутки.Последние недели в регионе ежедневно фиксируется больше 300 случаев заражения. После некоторой паузы, выросла смертность. По данным на 3 января 2021 года в Самарской области от коронавируса умели еще 12 человек. Всего жертвами COVID-19 стали больше 640 жителей области.В целом по стране на 3 января выявлено 24 150 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, всего заболели более 3,2 млн человек.