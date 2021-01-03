В Самаре продолжают бороться с распространением коронавируса, в том числе и посредством чистоты в подъездах многоквартирных домов.Согласно постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова дезинфицировать эти общественные места должны каждый день. Отвечают за это управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.Мою с антисептическими средствами не только полы и перила, должны протирать ручки, кнопки домофонов и лифтов, а также почтовые ящики.Дезинфекция подъездов «на словах» исключена. Коммунальщики обязательно должны подписать акт выполненных работ, хот бы у одного собственника жилья в конкретном доме.Самая масштабная работа по дезинфекции сейчас проводится в Промышленном районе. Здесь находится около 4,5 тысяч подъездов и 2,5 тысячи лифтов. Но объемы — не оправдания для невыполнения работЗа этим следит районная администрация. Проверки проводятся по обращениям граждан.Если управляющая компания либо ТСЖ не выполняет работы по санобработке или делает это ненадлежащим образом, то ей грозит штраф. С апреля в Промышленном районе было составлен 31 такой материал, - рассказал начальник отдела ЖКХ и благоустройства Администрации Промышленного района Виктор Рыжков.Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 тысяч рублей и до 300 тысяч рублей.