В воскресенье, 3 января в Сызранском районе на трассе М-5 произошла трагедия. Около поселка Переволоки лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля: «Рено Сандеро» и «Лада-Калина».От удара оба автомобиля выкинуло с проезжей части. Больше всего досталось «Калине». Ее кузов просто смяло. Водитель и пассажир отечественного авто оказались зажаты в кабине. Удар был такой силы, что они получили травмы не совместимые с жизнью.Тела из машины пришлось доставать сотрудникам сызранского Поисково-Спасательного отряда. В 10.05 их вызвали на место ДТП. Через два часа удалось извлечь из автомобиля тела погибших. Сейчас выясняются поробности и причины этой смертельной аварии.