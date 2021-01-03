За минувшие сутки в Самарской области COVID-19 подтвердился еще у 301 жителя региона. Чаще всего в лидерах антирейтинга по заболеваемости оказывается Самара, но по данным на 3 января 2021 большинство новых заболевших в Тольятти — 131 человек. В областной столице за сутки выявили 92 новых случая заражения COVID-19, 15 – в Сызрани, по 8 человек заболели в Новокуйбышевске и Отрадном.249 человек были выявлены при обследовании с симптомами ОРВИ и пневмонией, а 52 — при профилактическом осмотре, то есть они переносят болезнь бессимптомно. За все время пандемии в Самарской области выявлены 32 305 случаев заражения коронавирусом.Большинство людей смогли справиться с инфекцией, но она унескла уже несколько сотен жизней. В регионе умер 641 человек с диагнозом коронавирус, 12 из них за минувшие сутки. На этот раз жертвами COVID-19 стали 6 женщин в возрасте от 59 до 87 лет и 6 мужчин в возрасте от 57, 63, 70, 72, 77, 77 лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями.