В Самарской области предлагается ввести новую систему тарификации для общественного транспорта. Ее разработали в «РосдорНИИ». Сут предложения в введении пересадочных талонов.Идея касается внутригородских поездок на муниципальном транспорте в Самаре, Тольятти, Жигулевске и нескольких населенных пунктах Волжского и Красноярского районов.Цену разового билета в автобусах, троллейбусах и трамваях предлагается оставить на уровне 32 рублей. При этом билет будет действовать на неограниченное количество пересадок в течение полутора часов. Что значительно удешевит дорогу тем, кому часто приходится ездить с пересадками.Предлагается оставить карты на безлимитный проезд. Обычный такой проездной на 30 дней хотят продавать за 1500 рублей. Цену карт для школьников и студентов предлагается сравнять и установить на уровне 600 рублей. Для льготников проездной также можно будет приобрести за 270 рублей.Что касается межмуниципального транспорта, то тут тариф предлагают формировать с учетом количества проезжаемых районов если расстояние поездки превышает 50 км.