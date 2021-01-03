Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта-филиала ОАО «РЖД» собирается судиться с владельцами торгового комплекса «Гудок». РЖД подало иск в Арбитражный суд Самарской области.Спор будет вестись вокруг земельного участка за торговым центром на улице Красноармейской площадью 160 квадратных метров. Он находится вблизи железнодорожных путей.РЖД планирует выкупить этот участок для нужд государства за сумму в 673 тысячи рублей. Иск был подан 22 декабря 2020 года. Однако ходу дела пока не дали. Судья посчитал, что иск был составлен с недочетами. Среди требований уточнение о сути спора. Внести поправки в иск ОАО «РЖД» надо до 29 января 2021 года, иначе иск будет возвращен.