22-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Сафа Хади включили в расширенный список сборной Ирака на ближайшие матчи национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.- Полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади включен в расширенный список сборной Ирака на ближайшие матчи. 12-го января иракцы проведут товарищескую игру со сборной ОАЭ. Встреча пройдет в Дубае. 27-го января сборная Ирака сыграет со сборной Кувейта. Игра пройдет в иракском городе Басре,- уточнили в «Крыльях».Напомним, Сафа Хади перешел в «КС» в феврале прошлого года. Он стал первым иракским легионером в РПЛ. Хади дебютировал в футболке «Крыльев» 16 марта в матче против «Тамбова». Всего же за самарцев иракский полузащитник провел четыре неполные встречи, каждый раз выходя на замену. В этом сезоне он на поле не появлялся.