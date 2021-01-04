В Самаре временно ограничили проезд по улице Санфировой на участке от Загорской до улицы Блюхера. Связано это с работами сотрудников СКС, которые ведут на водопроводе. Проехать по улице нельзя будет с 4 по 11 января, сообщает администрация города.- В связи с производством работ по подключению к сети водоснабжения в период с 08:00 4 января 2021 года до 24:00 10 января 2021 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Санфировой на участке от улицы Загорской до улицы Блюхера, - говорится в сообщении самарской мэрии.Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации.