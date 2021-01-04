В Самаре умер ученый, изобретатель, ветеран космической отрасли, академик Российской Академии космонавтики Владимир Чижухин. Он скончался на 82-ом году жизни после длительной болезни.- Достижения и заслуги Владимира Николаевича невозможно переоценить. Его работа над созданием ракетоносителя легкого класса на базе Союз 2.1В с возвратом 1-й ступени с помощью воздушно-космической парашютной системы – один из множества примеров его профессионализма, - отметили в научно-образовательном центре «Инженерия будущего».В космической отрасли Владимир Чижухин работал с 1963 года. В Куйбышев он переехал из Казани, где окончил авиационный институт. Кроме ракетоносителя ученый трудился над спутниками дистанционного зондирования Земли, лунным проектом Н1, двигателем НК-33, ракетой-носителем «Зенит».Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.