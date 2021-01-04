В Тольятти спасатели эвакуировали двух молодых людей - 22-летнего парня и 26-летнюю девушку, - которые получили серьезные травмы, когда катались на тюбинге. Они спускались на ватрушке и врезались в дерево. Произошло это в двух километрах от 36 квартала в воскресенье, 3 января, сообщает руководитель Центра гражданской защиты Тольятти.- Пострадавших эвакуировали на снегоходах до места, где их ожидали медики. Оба были госпитализированы в Медгородок, - уточнил Андрей Дербенев.Однако это был не единственный такой случай 3 января. В 19:40 25-летняя лыжница на спуске «Спин-Спорт» врезалась в дерево. Девушка была в сознании, но не могла передвигаться сама – у нее была травма позвоночника. Спортсменке оказали помощь, после чего ее доставили на снегоходах до реанимобиля.- Спасатели настоятельно рекомендуют жителям города соблюдать правила личной безопасности, быть осторожными при активном отдыхе и выбирать безопасные места для спусков, - подытожил Дербенев.