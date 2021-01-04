В Самарской области впервые с 15 декабря зафиксировали меньше 300 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. По состоянию на 4 января 2021 в регионе выявили еще 298 заразившихся. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в Самарской области достигло 32 603.Всего в России за сутки выявили 23 351 случай коронавируса. Больше всего заразившихся в Санкт-Петербурге – 3 657. Следом идут Москва (3 591) и Московская область (1 250). Самарский регион в этом антирейтинге на 14 месте.Кроме того, еще пять пациентов с коронавирусом в Самарской области, к сожалению, скончались. Число жертв COVID-19 в регионе выросло до 646.