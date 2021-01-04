Четыре человека пострадали в ДТП в Красноярском районе Самарской области в воскресенье, 3 января. В районе 16:50 на дороге «Ульяновск – Димитровград – Самара» столкнулись «Форд» и «Тойота», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.- Водитель «Форда» двигался по улице Центральной села Старый Буян в сторону дороги «Ульяновск – Самара». На перекрестке, когда он выезжал с второстепенной дороги, мужчина не уступил проезд автомобилю «Форд», - уточнили в главке.Пострадали оба водителя, а также две женщины, которые были на пассажирских сиденьях обоих иномарок. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.