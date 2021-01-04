Оперштаб Самарской области опубликовал данные о пятерых погибших жителях региона, жизни которых унес коронавирус за прошедшие сутки. Это трое мужчин и две женщины. Самым младшим из них было по 66 лет, самой старшей – 89 лет. У всех погибших также были другие заболевания.Таким образом, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области с начала января скончались 40 пациентов с подтвержденным COVID-19. По данным на 1 января погибших было 12, на 2 января – 11, на 3 января – 12, на 4 января – 5. Общее число погибших от коронавируса в регионе – 646.Напомним, за прошедшие сутки в Самарской области впервые с 15 декабря зафиксировали меньше 300 новых случаев COVID-19. На этот раз их было 298.