Ночью в Красноярском районе Самарской области пожарные тушили крупное возгорание. Пламя вспыхнуло в кафе на 62-ом километре дороги «Самара – Ульяновск» в районе половины второго ночи и постепенно охватило 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.- Пожары присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС». На месте работали 18 человек личного состава, - уточнили в МЧС.Локализовать возгорание удалось в 3:04, а полностью справились с огнем в 3:25. Что стало причиной пожара, будут выяснять специалисты.