В понедельник, 4 января, с железнодорожного вокзала в Самаре впервые отравился ретро-поезд «Жигулевский экспресс» с паровозом «Лебедянка» во главе. Он поехал по маршруту Самара – Жигулевск. Интерьер поезда оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков, сообщает Куйбышевская железная дорога.- Интерьер оформлен с использованием винтажных атрибутов, тематических фотозон и новогоднего декора. Ярким акцентом в оформлении внутреннего пространства вагонов стали репродукции картин известного самарского художника Александра Баканова, - говорится в сообщении.На ретро-поезде из Самары в Жигулевск отправились больше 200 пассажиров. В пути их ждали новогодняя программа и знакомство с достопримечательностями региона.