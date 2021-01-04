Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какой будет погода на Рождество 7 января 2021 года в Самаре и области. Температура воздуха в этот день будет в районе -5… -10, ночью столбики термометров покажут -8… 13. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.Во вторник, 5 января, синоптики обещают -4… -9 ночью и -1… -6 днем. Также будет идти небольшой снег, а небо заволокут облака. В среду, 6 января, будет облачно с прояснениями, небольшой снег, днем -5… -10, а ночью -8… -13, местами по региону столбики термометров опустятся до -18.