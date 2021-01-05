По итогам первого в 2021 году заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19 в Самарской области главный врач ГКБ №5 Тольятти, руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией Николай Ренц записал видео-обращение. Он отметил, что в регионе растет число заболевших COVID-19 среди тех, кому больше 65 лет.- Это говорит о том, что мы с вами недостаточно скрупулезно соблюдаем меры защиты, - уверен Николай Ренц. – Маска на лице и защищенные руки в значительно степени помогают защититься от новой коронавирусной инфекции.Главный врач ГКБ №5 Тольятти также призвал людей меньше времени уделять праздничным застольям и больше гулять на свежем воздухе. Отельное внимание Николай Ренц отдал предстоящему празднику Рождества Христова.- Православные в этот день традиционно посещают храмы. К сожалению, в этом году лучше этого не делать, а остаться дома. Можно также обратиться к Господу и святым, но не в храме. Потому что пребывание продолжительное время в замкнутом пространстве серьезно увеличивает риск заразиться, - обратился к жителям области Николай Ренц. – Я думаю, что Господь простит нас за то, что в эту ночь мы останемся дома. Уверяю вас, в конце этого года, через год вы точно сможете посетить богослужение. Потому что мы победим коронавирус, но это победа не может быть достигнута только силами медицинских работников. Это победа всеобщая. Будьте осторожны, будьте защищены и ограничьте круг общения.