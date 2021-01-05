В понедельник, 4 января в Самарской области пять человек пострадали в ДТП. Авария произошла 15:20 в Сергиевском районе области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД водитель 74 лет ехал на своем автомобиле «ВАЗ Нива» по 9 км автодороги «Сергиевск-Успенка» в направлении Сергиевска. До пункта назначения доехать не удалось. ДТП случилось на перекрестке неравнозначных дорог. Водитель Нивы не предоставил преимущество в движении автомашине «Лада-Веста», которой управлял 26-летний водитель. Он двигался по главной дороге в противоположном направлении. В итоге два автомобиля столкнулись.В результате аварии травмы получили водитель автомашины «ВАЗ Нива» и два пассажира, а также две пассажирки автомашины «Лада Веста». Всех пострадавших госпитализировали, им назначено амбулаторное лечение.