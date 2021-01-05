В Самаре продолжают обсуждать развитие комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации. Еще в октябре минувшего года «РосдорНИИ» и Центр экономической инфраструктуры проанализировали пассажира-поток в Самаре и Тольятти и предложили несколько вариантов улучшении ситуации с общественным транспортом. Одно из таких решений - организация выделенных полос для общественного транспорта. Как отметили авторы идеи, это позволит повысить скорость сообщения с 12-14 км/ч до 16-20 км/ч, минимизировать влияние дорожных заторов на работу общественного транспорта, что позволит выполнять рейсы по расписанию.- Рекомендует к 2024 году обустроить выделенные полосы по оси проезжей части Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Гагарина, а также обустроить выделенные полосы в правых полосах на других участках общей протяжённостью 33 км, - говориться в документе, опубликованном на сайте регионального министерства строительства.Контролировать заезд прочего транспорта на выделенные полосы будут с помощью камер.