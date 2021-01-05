Страшная авария произошла в Самарской области в 8:50 5 января. В Ставропольском районе на 944 километре трассы М-5 у населенного пункта Большая Рязань внедорожник «Mitsubishi» столкнулся с бензовозом, стоящим на обочине. Вероятно, водитель заснул или не заметил стоящий на обочине дороги грузовик.Как сообщили в Самарской областной поисково-спасательной службе, в машине находились двое детей и трое взрослых. В живых остались водитель и один ребенок. Врачи оказали им первую помощь на месте и доставили в больницу.- Остальных пассажиров доставали из аварийного автомобиля спасатели Поисково-спасательного отряда г. Тольятти с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Все работы проводились совместно с МВД, МЧС и СМП, - отметили в ПСС.На место происшествия выезжал и.о. прокурора Ставропольского района Роман Гирфанов. Сейчас прокуратура Самарской области начала проверку по факту ДТП.