Появились свежие данные о заразившихся коронавирусной инфекцией в Самарской области. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в нашем регионе 5 января выявили 294 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших опасным вирусом с начала пандемии в Самарской области достигло 32 897 случаев. Из них 652 человека умерли, 30289 – победили болезнь.Всего в России за сутки выявили 24 246 случай коронавируса. Больше всего заразившихся в Москве – 4 842. Следом Санкт-Петербург (3 649) и Московская область (1 131).Кроме того, еще шесть пациентов с коронавирусом в Самарской области, к сожалению, скончались. Число жертв COVID-19 в регионе выросло до 652.