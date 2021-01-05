На боевое дежурство в Самарской области уже в конце января заступит новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф», об этом рассказал командир дивизии противовоздушной обороны 14 армии ВВС и ПВО генерал-майор Олег Никаноров. Он отметил, что в ноябре 2020 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области зенитный ракетный полк принял на вооружение ЗРК С-400 «Триумф». В декабре расчеты провели начальные боевые стрельбы. Во время учений обнаружили ракету-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету, отработали сопровождение, и на высоте более 15 километров успешно уничтожили.- Новый полковой комплект уже прибыл в Самарскую область и в конце января заступит на боевое дежурство, - сказал генерал-майор Никаноров во время подведения итогов 2020 года..Сейчас дивизия противовоздушной обороны ЦВО со штабом Самаре имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО Вооруженных Сил России. Её подразделения дислоцированы в более 10 регионах Поволжья и Урала. На вооружении дивизии - ЗРК С-400 «Триумф» и С-300, зенитно-пушечные ракетные комплексы «Панцирь-С», радиолокационные станции РЛС «Небо-М» и «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна».