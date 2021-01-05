Год только начался, а статистика ДТП уже не радует. Как сообщили в Госавтоинспекции Самарской области, с начала 2021 года на дорогах региона произошло 28 ДТП, в которых 48 человек получили травмы и 9 погибли.- Как показывает анализ аварийности, причинами дорожно-транспортных происшествий явились: выезды на полосы встречного движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества в движении пешеходам и др, - отметили в УГИБДД.Кроме того сотрудники УГИБДД отметили, что часто причиной ДТП становятся отвлекающие факторы. Одна из самых распространенных причин отвлечения внимания современного водителя – мобильный телефон. И гарнитуры не панацея, ведь они лишь частичное решение проблемы, поскольку освобождает только руки, а не внимание водителя.Второй негативный фактор - усталость. Третий - отвлечение от управления машиной. Причиной аварии может стать секундное отвлечение на настройку навигатора или магнитолы, регулировку зеркал заднего вида. Еще один опасный фактор - беспечный стиль управления автомобилем. Представители Госавтоинспекции напоминают, что только одна рука на рулевом колесе не позволяет водителю выполнить своевременный маневр в экстренной ситуации.