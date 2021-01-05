На первом месте по числу вновь выявленных заразившихся COVID-19 в Самарской области по данным на 5 января – Самара. В оперативном штабе отметили, что в столице региона опасным вирусом заболели 2107 человек. Всего же в Самарской области за минувшие сутки выявили еще 294 новых случая заражения корона вирусной инфекцией. На втором месте печального рейтинга – Тольятти. Там 84 новых пациента. Следующие в списке Сызрань – 15 новых случаев и Кинель, там 13 новых выявленных случаев.Следом идет Кинельский район (10), Красноармейский район (9), Красноярский район (7) и Пестравский район (6).Еще по 5 новых случаев в Приволжском районе и Жигулевске. По 4 новых пациента в Шигонском районе, Чапаевске и Октябрьске. По три заразившихся в Хворостянском и Кинель-Черкасском районах.В Отрадном, Безенчукском, Исаклинском и Нефтегорском районах – по два человека. По одному разразившемуся в Новокуйбышевске, Большеглушицком, Волжском, Похвистневском, Сергиевском, Сызранском и Алексеевском районах.Наибольшее число новых случаев (242) выявлены при обследовании больных с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 52 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.За минувшие сутки от опасного вируса умерли еще 6 человек. Таким образом, с начала года зафиксировали уже 46 смертей среди людей с коронавирусом. Нарастающим итогом в регионе скончались 652 человека.