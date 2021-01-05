Школьники Самарской области могут стать участниками всероссийский детско-юношеский патриотический онлайн-конкурс «История большой страны», который запустил московский Музей Победы. Для этого им предстоит создать 2-3-минутные видеоролики о памятном месте своего города или села. Жюри выберет самые яркие и интересные историй о памятниках, мемориалах, местах боевой славы, музеях, усадьбах и т.д. Важно, чтобы видеоряд быть снят на фоне достопримечательности.Готовить ролики можно как индивидуально, так и в командах до пяти человек. Работы принимаются в двух возрастных категориях 7–10 лет и 11–17 лет.Работы финалистов опубликуют на сайте Музея Победы и в социальных сетях Детского центра Музея Победы и партнеров конкурса. Для победителей конкурса проведут онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».Подробности конкурса есть на сайте Музея Победы.