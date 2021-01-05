ДТП с участием трех автомобилей Hyundai случилось в Самаре 4 января в 00:20. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 21-летний водитель, управлял автомобилем Hyundai Elantra ехал по Московскому шоссе со стороны ул. 22 Партсъезда. На перекрестке напротив д.95 «а» по ул. Московского шоссе мужчина не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata, которым управлял 40-летний водитель. Мужчина ехал в том же направлении. После удала под управлением водителя 1980 года рождения, который следовал в попутном направлении, без изменения направления движения, после удара водитель Hyundai Sonata потерял управление, в результате автомобиль занесло на крайнюю левую полосу, где он столкнулся с произошло столкновение с автомобилем Hyundai Getz, за рулем которого был 20-летний молодой человек.В результате ДТП травмы получил водитель Hyundai Sonata, мужчине назначено амбулаторное лечение. Сейчас по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.