В Самаре поддержать новогоднее настроение решили водитель и кондуктор одного из троллейбусов. Они украсили салон машины и даже установили искусственную елку, что весьма порадовала горожан.- Сегодня ехала в троллейбусе №15, а там елка! Очень хорошо придумали, поднимается настроение, и эта атмосфера позволяет почувствовать праздник, - поделилась впечатления о поездке в общественном транспорте Светлана.Елка в троллейбусе действительно явление не частое. Пользователи социальных сетей тоже старания экипажа троллейбуса оценили и даже предложили ввести за отдельно плату дополнительные опции: угощение горячительными напитками и шашлыком. Как вам такая идея?