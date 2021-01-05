Рождественская ночь в Самарской области будет морозной. По данным синоптиков Приволжского УГМС, в канун Рождества, 6 января, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Местами возможна изморозь. Ветер будет юго-восточный 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до -8...-13 °C.В ночь с 6 на 7 января местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха -12...-17 °C.Днем 7 января, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Столбики термометров покажут -5...-10 °C. Ветер сохранит свое направление и силу.