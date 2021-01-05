В дни новогодних каникул вирус не дремлет. Потому в Самаре в прежнем усиленном режиме совместно с полицией продолжаются рейдовые мероприятия. Проверяют торговые центры, фудкорты, кинотеатры и другие места с массовым пребыванием людей.Накануне в одном из торговых центров города на проспекте Кирова проверили работу футкорта. Там обслуживание посетителей на территории организовано по новой схеме: заказы принимают только с использованием электронного меню, отдельные посадочные зоны располагаются так, чтобы обеспечить расстояние между ними не менее 1,5 метров, а готовый заказ посетитель может забрать на специально оборудованном столе. Все это должно сократить контакты между людьми.Посадка в кинотеатрах также организована с соблюдением социальной дистанции: посетители рассаживаются через одно кресло. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи либо живущим вместе.Как отметил начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Кировского внутригородского района Самары Геннадий Федосеев, в Кировском районе с марта 2020 года в отношении предприятий-нарушителей составлено более 250 материалов. Тем не менее, положительная динамика заметна. Самарцы также без напоминаний используют средства индивидуальной защиты.