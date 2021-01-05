В эти праздничные каникулы медики настоятельно просят жителей Самарской области избегать людным мест и чаще бывать на свежем воздухе. Эти рекомендации с удовольствие выполняют любители горно-лыжного-спорта. Как самарцы отдыхают на местной горнолыжке накануне заснял с квадрокоптера самарский видео блогер Александр Карягин.Из-за пасмурной погоды видео кажется черно-белым, лишь яркие куртки отдыхающих время от времени добавляют картинке цвета. В объектив попали и зимние волжские пейзажи, а также шикарные дома, что расположились рядом с горно-лыжными спусками.Подъемники комплекса работают в обычном режиме. «Встать на лыжи или сноуборд» в эти праздники решились многие. На склонах заметно оживление.