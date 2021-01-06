Под Самарой полицейские по горячим следам раскрыли дело о краже металлолома. К стражам порядка обратился за помощью житель села Заволжье.Мужчина рассказал: на его земельный участок, который находится в отдалении от села, наведались воры. Похитители забрали две трехметровые чугунные трубы и двухметровый кусок рельсы. При этом материальный ущерб оказался не таким уж маленьким – более 10 тысяч рублей.Полиция выехал на место. Осмотрев место преступления, стражи порядка обнаружили следы от протектора автомобиля на дороге. Оперативники пошли по следу и выяснили, в какой населенный пункт он ведет. Стражи порядка обошли каждый двор и поговорили с соседями. В результате скоро личность предполагаемого злоумышленника была установлена – им оказался 35-летний местный житель.После задержания мужчина не стал отпираться и признался в краже. Он заявил, что возвращался с рыбалки и заметив на безлюдном участке металл, не смог устоять перед искушением. Мужчина не поленился вернуться, с помощью резака и кувалды разбил две трубы и рельс на куски и погрузил все это в свой автомобиль. После этого он направился прямиком в пункт приема металлолома и сдал похищенное.Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до двух лет тюрьмы.