Стало известно, как в Самаре пройдут рождественские богослужения в храмах. Вопрос проведения традиционных служб в ночь на Рождество обсудили на заседании регионального оперштаба.Как отметили власти, традиционно рождественские богослужения собирают много народу, и хотя медики обратились к горожанам с призывом в этом году воздержаться от посещения служб, спрогнозировать точное количество верующих, которые захотят прийти в храм, пока сложно. Тем не менее, всем желающим посетить церковь в ночь на Рождество, придется надеть медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию. Большого скопления людей в церкви быть не должно.Соответствующие предписания управление Роспотребнадзора направило и в Самарскую епархию. Священники обязаны будут сами следить за соблюдением санитарных норм.