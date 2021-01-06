В Самаре произошло ДТП, в котором пострадала 43-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Авария случилась 5 января около пяти часов вечера.Автоледи за рулем «Хундай Солярис» ехала по ул.Ново-Вокзальной. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и на полной скорости влетела в дерево.К счастью, самарчанка осталась жива, однако ей потребовалась помощь медиков. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.- Сейчас мы проводим проверку обстоятельств ДТП и выясняем все подробности случившегося, - отметили в ГУ МВД по Самарской области.