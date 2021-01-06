В 2021 году в Самаре впервые за много лет не будут подавать автобусы к храмам после окончания рождественского богослужения. Об этом заявили в мэрии Самары.- 6 и 7 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, - заявили в горадминистрации. – Это относится как к работе льготных маршрутов, так и маршрутных такси.Как объяснили в горадминистрации, это вынужденная мера, и она связана с эпидемиологической обстановкой. Вместо того, чтобы ехать ночью в храм, где обычно во время таких служб собирается немало народа, верующим рекомендовали остаться дома и посмотреть трансляцию по телевизору.- Прямая трансляция Патриаршего богослужения в Рождественскую ночь будет организована на телеканалах «Первый», «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru,- сообщили в самарской мэрии. – Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени.