Под Самарой потратили более 300 миллионов рублей на то, чтобы отремонтировать несколько километров автодороги и мост в Кинель-Черкасском и Борском районах. Об этом сообщили региональные власти.Речь идет о 14-километровом участке региональной автодороги «Отрадный – Богатое» – Борское и капремонте моста через реку Сарбай на трассе «Урал» – Муханово.- На то, чтобы привести их в нормативное состояние, понадобилось потратить 341 млн. рублей,- объяснили в правительстве.- На эти деньги были выполнены работы по устройству выравнивающего слоя дорожного полотна, уширению участков дороги, ремонту водопропускных труб, укреплению обочин, установлено барьерное ограждение, нанесена разметка и т.д. Также был отремонтирован мост протяженностью в 56 метров и подъезды к нему.