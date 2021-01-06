В Самаре 6 января скончался бывший руководитель управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. В полиции пояснили, что ветерану МВД было всего 50 лет. Мужчина умер после продолжительной болезни.Полковник полиции Сергей Васильевич Шишканов родился в 1969 году в ЧапаевскеЗакончил Самарский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения», в 1993 году получил диплом инженера-механика. После этого два года прослужил участковым инспектором милиции в Чапаевске, затем более 20 лет – в специализированном подразделении дознания.В 2002 году окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», 1 августа 2017 года назначен на должность начальника ООДУУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области.- Возглавляемое Сергеем Шишкановым подразделение добилось стабильных положительных результатов в выполнении задач по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений, - прокомментировали в ГУ МВД.Весной 2020 года Сергей Шишканов ушел на заслуженный отдых.Ветеран МВД награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, нагрудными знаками «За верность долгу», «Участник боевых действий».- Приносим свои соболезнования родным и близким Сергея Шишканова. Светлая память об Сергее Васильевиче сохранится в сердцах всех коллег, ветеранов ОВД и всех, кто знал его, - подчеркнули в ГУ МВД.Прощание с Сергеем Шишкановым состоится в 11:00 8 января в ритуальном зале Чапаевска по адресу: ул.Ленина 104 А.