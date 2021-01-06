Стало известно, сколько жизней забрал коронавирус в Самарской области 6 января 2020 года. Такие данные опубликовал региональный оперштаб.За минувшие сутки число жертв коронавируса выросло на 8 человек – скончались двое мужчин и шесть женщин старшей возрастной группы.Среди жертв COVID-19 - мужчина 60 лет с заболеванием эндокринной системы и 66-летний самарец, у которого были проблемы с сердцем.Также коронавирус забрал жизни 59-летней, 80-летней и 87-летней женщины с эндокринными болезнями и женщины 67, 83 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы. Одна из жертв ковида, 68-летняя самарчанка, страдала от недугов сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Общее число жертв коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 660 человек. Показатель смертности от ковида на 100 тысяч населения в Самарской области вдвое ниже, чем в целом по стране.