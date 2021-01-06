Стало известно, где в ночь на Рождество будет служить торжественную литургию Митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Такую информацию опубликовали на официальном портале Самарской епархии.Как сообщили в епархии, традиционно праздничные литургии в последнее время проходят в Софийском соборе на набережной Волги. Не станет исключением и Божественная литургия в ночь на Рождество.Уже известно расписание архиерейского богослужения на Рождество в Самаре.В 22.30 в Софийском соборе начнется всенощное бдение.В полночь здесь начнется Божественная Литургия.А в 16.00 7 января в Софийском соборе верующих ждут на Рождественскую вечерню.