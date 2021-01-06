Стало известно, кто и где заболел коронавирусом в Самарской области 6 января 2021 года. Такие данные опубликовал региональный оперштаб.6 января 2021 года в Самарской области диагноз «коронавирус» официально подтвердился у 291 новых больных. Из них 103 случая заболевания зафиксировано в Самаре, а еще 93 – в Тольятти.В других городах и районах региона число новых заболевших с официально подтвержденным диагнозом гораздо меньше. Так, в Приволжском районе положительный результат теста получили 14 человек, в Кинель-Черкасском районе -12, в Чапаевске – 11.По 10 новых заболевших прибавилось в Елховском районе и Сызрани, 8 – в Новокуйбышевске, по 6 – в Октябрьске, Хворостянском и Челно-Вершинском районах, 5 в Пестравском, по два – в Безенчукском, Кошкинском и Исаклинском. Еще один заболевший прибавился в Кинеле.Подавляющее число новых коронавирусных больных – 257 человек - прибавилось после тестирования пациентов с пневмонией и ОРВИ. 34 заболевших не имели внешних признаков заболевания.В общей сложности с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразилось 33188 человек.