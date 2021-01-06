Жители Самары, решившие на этих новогодних каникулах отдохнуть активно и на свежем воздухе, остались не во всем довольны предложенным сервисом. В твиттере появились жалобы на некоторые факты. Например, многих возмутили платные горки в парках - напомним, речь идет о деревянных конструкциях, с которых можно скатиться на своей или арендованной ватрушке. Однако в МП Парки Самары объяснили что деревянные конструкции на свои средства возводили частные организации, они же занимаются и обслуживанием. Именно поэтому услуга остается платной.- Цены на посещение горки не меняются уже 6 лет. 100 р. В будни и 200 р. в выходные за «ватрушку» в час. Не за человека, за тюбинг. Если брать тюбинг в аренду - 300 р. в час. Для незащищенных слоев населения ежегодно выделяются пригласительные билеты в центре «Семья», - объяснили в ведомстве.Также появились жалобы на состояние льда на бесплатных катках. Так, жители указали, что каток в Парке Гагарина завален снегом.- Каток в парке Гагарина отвратительный, снег не почище, весь лёд в глубоких выбоинах, которых не видно под снегом. Это очень травмоопасно, - рассказывают самарцы.В МП объяснили, что каток обслуживают по утрам. А на обращения по поводу катка на дорожке в парке Металлургов отметили, что оставить дорожку рядом со льдом просили сами люди.