Директор Московского планетария Виталий Тимофеев поделился своими впечатлениями о космическом новогоднем убранстве Самары. Он увидел в интернете снимки праздничного украшения города.- Кажется, что ни в одном городе-миллионнике при подготовке новогодних праздников в этом году не уделяли такого внимания космической теме, - отметил Виталий Тимофеев. - И январь, а не апрель стал для Самары космическим временем года - года 60-летия первого полета человека в космос. Мне приятно, что в Самаре знакомят с тем, что мне особенно близко - с астрономией, подготовили космоаллею с макетами планет Солнечной системы. Надеюсь, что этим объектам найдут достойное применение и после новогодних праздников. И самарцы смогут еще не раз обнять Земной шар или прикоснуться к Марсу.Напомним, что в космической теме перед новым годом в Самаре оформили сразу несколько площадок. На площади Куйбышева появились тематические фотозоны и интерактивные информационные стенды, а на главной городской елке время от времени огоньками высвечивается старт ракеты-носителя. А возле стадиона «Самара Арена» открыли «космическую гавань» - большую музейно-выставочную зону под открытым небом. Здесь можно увидеть десятиметровую фигуру космонавта и пятиметровые надувные макеты планет Солнечной системы, а на космостанциях узнать интересные факты о нашей галактике, планетах, ракетостроении и первых покорителях космоса.