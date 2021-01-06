В мэрии Самары рассказали, когда и как обновляют покрытие на городских катках. Как заявили в горадминистрации, обновление катков в Самаре ведется в ежедневном режиме. Это происходит по утрам, а в случае повышенной нагрузки – дважды в день.Напомним, некоторых самарцев возмутило состояние льда на городских катках, например, в парке Гагарина. Горожане пожаловались не неподобающее качество ледового покрытия в соцсетях. Однако в мэрии заявили, что все дело в повышенном спросе а катки – он приводит к быстрому разрушению покрытия.- На общественных пространствах в ежедневном режиме ведется обновление ледового покрытия. В связи с этим предусмотрены технические перерывы. Чаще всего обновление покрытия ведется в утреннее время, по необходимости работы проводятся дважды в сутки, - сообщили в мэрии. - На набережной помимо ежедневного обновления предусмотрен технический день для заливки катка - понедельник. В парках Самары механизированные работы проводятся раз в день - утром. Специалисты оценивают состояние и определяют объём необходимых работ, в том числе и количество воды. Зависит это от интенсивности использования и температуры окружающей среды.Всего этой зимой в Самаре залиты более 120 бесплатных катков. В том числе места для катания на коньках появились около школ, на площади имени Куйбышева, в парках, скверах, на набережной, около стадиона «Самара Арена», на стадионах и во дворах.