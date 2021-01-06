В Самарской области отремонтировали участок дороги до Татарстана. Об этом сообщает правительство региона.Речь идет об 12-километровом участке автодороги «Урал» – Исаклы – Шентала.- Это межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион – республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в Самару, - объяснили в правительстве. - Улучшение качества дороги будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.В ходе ремонта рабочие в 2020 году заменили верхний слой дорожной одежды, нанесли разметку, установили новые знаки и барьерное ограждение. Эти работы обошлись в более чем 309 млн рублей.Напомним, в 2019 году также по нацпроекту на автодороге «Урал» – Исаклы – Шентала отремонтировали еще два участка общей протяженностью в 12,9 км. Параллельно рабочие привели в порядок 1,2 км дороги Исаклы – Багряш по ул. Ленинская в Исаклах, это один из самых оживленных участков движения в селе.