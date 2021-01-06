В конце января 2021 года на боевое дежурство в Самарской области заступит новый зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Об этом пишет «Звезда» со ссылкой на командира дивизии противовоздушной обороны 14 армии ВВС и ПВО генерал-майора Олега Никанорова.Как пояснили в минобороны, дивизия противовоздушной обороны ЦВО со штабом в Самаре имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО России. Кроме ЗРК С-400 «Триумф» и С-300 дивизия вооружена зенитно-пушечными ракетными комплексами «Панцирь-С» и радиолокационными станциями.Аналогичный комплекс С-400 «Триумф» в ноябре уже заступил на боевое дежурство в Астраханской области и расчеты ЗРК успешно провели учебные боевые стрельбы.