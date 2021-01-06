В нацпарке Самарская лука опять погиб лось. Животное выбежало на трассу на 5-я километре дороги между Тольяттинской птицефабрикой и зимником.- Водитель на иномарке сбил животное и скрылся с места аварии, - пояснили в нацпарке. – Мы просим откликнуться очевидцев аварии.Некоторые местные жители уже рассказали, что видели сбитого лося. Они утверждают, что автомобиль тоже пострадал в аварии.- Мы с одним мужчиной оттаскивали его с дороги на обочину, - рассказывает Алексей Кортунов. - Я ехал на работу с село Бахилово примерно в 7 часов утра. Он лежал посередине дороги и мешал проезду. Возле него валялось много запчастей, мелких осколков пластмассы.Нарушителю, который не заметил и задавил лося, грозит серьезный штраф.Происшествие вызвало резонанс в соцсетях. В комментариях часть водителей сетует на то, что дорога ничем не огорожена, и животные в любой момент могут выбежать на трассу и попасть под колеса авто. Другие советуют автомобилистам не гонять на опасном участке.