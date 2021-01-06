Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Коротенькое видео из храма губернатор Самарской области выложил у себя на страничке в соцсети. На записи и на фото видно, что глава региона находится в небольшой деревянной церкви за городом.- Маленький сельский Храм, - написал Дмитрий Азаров. - Священник приезжает по графику, будет 10-го. Помолились Слава Богу!Глава региона поздравил всех жителей Самарской области со светлым праздником Рождества.- Мира и добра всем нам! – от души пожелал он самарцам.