Самарский боксер одержал вторую победу в новогоднем турнире по боксу \\"Лига Ставок. Кубок Матч! Боец\\". В пятый вечер на ринг вышли спортсмены в весовой категории до 64 килограммов. Павел Федоров из Самарской области сражался с Валентином Пьянковым из Севастополя. В начале боя самарский боец старался достать соперника одиночными ударами, к концу же перешли в ближний бой и тут Федоров оказался гораздо удачливее соперника.В первом бою 24-летний самарский спортсмен уже победил коллегу из Санкт-Петербурга. Соревнования продолжаются. Всего в турнире участвуют 40 человек из разных регионов от Калининграда до Нижневартовска. Призовой фонд турнира - 10 миллионов рублей.В итоге 6 января в финал вышла команда Мурата Гассиева, спортсмены которой одержали шесть побед.