В Тольятти почти сутки искали 34-летнюю пропавшую женщину. Поисковики отряда ЛизаАлерт сразу забили тревогу: мама Юлии рассказала, что ее дочери нужна медицинская помощь. Кроме того, прогноз погоды не внушал надежды: стало заметно холодать, а значит, шансов успешно завершить поиски становилось все меньше.- Оттого всегда жаль времени, потерянного в ожидании заявки в полицию от родственников о пропаже человека. Мы начинаем поиск. Свидетельства поступают одно за другим каждые 5-10 минут. Спасибо внимательным местным жителям, которые получив оповещение, вспомнили очень важную информацию и набрали номер отряда, - вспоминает о происходившем инфорг поиска Дарья Рудометкина.Отряды разошлись по местности. Первая точка нашлась быстро: женщина посетила магазин, это подтвердили и камеры видеонаблюдения. На патрулирование районов отправлены две \\"лисы\\" - пешие отряды, добровольцы из Самары проверяют гаражи, доброволец Данил Ишков начинает прозвон больниц. И вот в одной из них ответ положительный: да, женщина у них, до утра никого в медучреждение не пускают.- Хочу выразить огромную благодарность поисковому отряду за оперативность, тактичность, понимание и сострадание к людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации. Вы даёте надежду близким потерявшихся людей. Огромное Вам СПАСИБО! - поделилась эмоциями мама пропавшей женщины Ольга.