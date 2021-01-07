Глава Роскосмоса Дмитрий Рагозин в своем фейсбуке опубликовал видео, снятое на РКЦ \\"Прогресс\\". В эти новогодние праздники здесь продолжают работу над изготовлением деталей корпуса новой ракеты \\"Союз-5\\" с автоматическим стартом. На видео генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов снял собранный хвостовой отсек и нижний бак окислителя и объяснил, что специалисты делают сейчас.- Это будет красивая и мускулистая машина, демонстрирующая новый этап развития отечественной ракетно-космической отрасли, - высказался о \\"Союз-5\\" Дмитрий Рагозин.Сейчас предприятие уже изготовило межбаковые отсеки диаметром 4,1 метра для испытательных образцов ракеты. Полностью готова силовая часть.-Скоро начнем монтаж: кронштейны под приборы, фиксаторы кабелей и т.д. Изготовление отсеков идет с большим опережением, - отметил Рогозин.Напомним, что начать летные испытания машины планируют уже в 2023 году. Сейчас успешно проходят испытания самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Именно он должен будет поднять в воздух ракету. Планируется, что пятый \\"Союз\\" будет летать с Байконура и с Морского старта.